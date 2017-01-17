Голова МЗС Росії розповів про спроби США завербувати російських дипломатів

“Якщо говорити про вербувальні підходи, ми не оприлюднювали повну статистику з цього приводу. Але за останній час, за останні кілька років, особливо під час другого терміну адміністрації (президента США Барака — ред.) Обами, така активність недружня щодо наших дипломатів наростала”, — сказав він.

С.Лавров розповів про кілька спроб США завербувати російських дипломатів. Так, за його словами, минулого року у квітні американські спецслужби запропонували раднику-послу співпрацю. Також він розповів про спробу “підкупити” дипломата “вищої ланки”, коли йому у машину поклали десять тисяч доларів. Наразі, за словами С.Лаврова, гроші “працюють на благо російської держави”.

Нагадаємо, С.Лавров назвав умови розвитку відносин з Євросоюзом, США и НАТО.