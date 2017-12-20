Глава МИД Британии: восстановление отношений с Россией не произойдет

Б.Джонсон сделал заявление перед своим визитом в Москву, запланированным на пятницу, 22 декабря. Это будет первый визит министра иностранных дел Великобритании в Россию за последние пять лет. Б.Джонсон встретится, в частности, с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

Б.Джонсон подчеркнул, что хотя он и направляется в Москву, он “не верит ни на секунду, что можно восстановить отношения с Россией”.

“Мы помним трагическую историю Хиллари Клинтон и ее, дословно, „кнопку для восстановления отношений“ с Россией. Я не верю, что это возможно на данном этапе — не представляется возможным продолжать отношения, будто ничего не произошло”, — заверил он.

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Министр подчеркнул, что Соединенное Королевство не отказалось от санкций в отношении Кремля, и объявил, что в Лондоне этот вопрос “будет оставаться незыблемым в отстаивании наших основных принципов”.

“Пока ключевые проблемы не решатся, дестабилизирующая деятельность на Донбассе не прекратится, не разрешится статус Крыма, который является единственной территорией суверенного европейского государства и был присоединен после 1945 года, — мы не можем позволить этого”, — подчеркнул он.

Говоря об отношениях между Британией и Украины, министр также отметил, что Лондон все еще обеспокоен уровнем коррупции и некоторыми аспектами управления в стране, однако отметил, что страна сделала большой шаг вперед, “который должен быть признан: в прошлом году было сделано больше реформ, чем в предыдущие 25 лет”.

Как сообщал УНН, в генштабе Великобритании предостерегли относительно новой угрозы со стороны РФ.