Голова МЗС Британії: відновлення відносин з Росією не відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не вірить у перезавантаження відносин з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню PAP, передає УНН.
Б.Джонсон зробив заяву перед своїм візитом до Москви, запланованим на п’ятницю, 22 грудня. Це буде перший візит міністра закордонних справ Британії до Росії за останні п’ять років. Б.Джонсон зустрінеться, зокрема, з російським головою МЗС Сергієм Лавровим.
Б.Джонсон підкреслив, що хоча він і прямує до Москви, він “не вірить не на секунду, що можна відновити відносини з Росією”.
“Ми пам’ятаємо трагічну історію Хілларі Клінтон та її, дослівно, „кнопку для відновлення відносин“ з Росією. Я не вірю, що це можливо на даному етапі — це не представляється можливим продовжувати відносини, ніби нічого не сталося”, - запевнив він.
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Міністр підкреслив, що Сполучене Королівство не відмовилось від санкцій щодо Кремля, і оголосив, що в Лондоні це питання “буде залишатися непорушним у відстоюванні наших основоположних принципів”.
“Поки ключові проблеми не вирішаться, дестабілізуюча діяльність на Донбасі не припиниться, не вирішиться статус Криму, який є єдиною територією суверенної європейської держави, що був приєднаний після 1945 року — ми не можемо дозволити цього”, — підкреслив він.
Говорячи про відносини між Британією та Україною, міністр також зазначив, що Лондон все ще занепокоєний рівнем корупції та деякими аспектами управління в країні, проте зазначив, що країна зробила великий крок вперед, “який повинен бути визнаний: минулого року було зроблено більше реформ, ніж в попередні 25 років”.
Як повідомляв УНН, у генштабі Британії застерегли щодо нової загрози з боку РФ.