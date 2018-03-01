Голосование по Гонтаревой сорвалось из-за требований "Народного фронта" - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Голосование об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование. Об этом корреспонденту УНН сообщил осведомленный источник в Верховной Раде Украины.
"Представители "Народного фронта" выдвинули ряд требований, среди которых пакетное голосование за кадровые вопросы. В НФ требуют одновременно проголосовать за назначение их представителя Омбудсмена, это члены обновленного ЦИК и прочее. То есть, без выполнения этих требований голосования пока не будет, и именно поэтому сегодня не хватает голосов. Но переговоры продолжаются", - сообщил собеседник УНН.
Напомним, Рада сегодня планировала уволить Гонтареву и рассмотреть вопрос о назначении на эту должность Якова Смолия и законопроект о Высшем Антикоррупционном суде.