Голосування щодо Гонтаревої зірвалось через вимоги "Народного фронту" - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось, через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування. Про це кореспонденту УНН повідомило обізнане джерело у Верховній Раді України.
“Представники Народного фронту висунули низку вимог, серед яких пакетне голосування за кадрові питання. У НФ вимагають одночасно проголосувати за призначення їх представника Омбудсменом, це члени оновленого ЦВК та інше. Тобто, без виконання цих вимог голосування поки що не буде, і саме тому сьогодні не вистачає голосів. Але перемовини тривають”, — повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, Рада сьогодні планувала звільнити Гонтареву та розглянути питання про призначення на цю посаду Якова Смолія і законопроект про Вищий Антикорупційний суд.