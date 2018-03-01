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Голосування щодо Гонтаревої зірвалось через вимоги "Народного фронту" - джерело

Голосування щодо Гонтаревої зірвалось через вимоги "Народного фронту" - джерело

Київ • УНН

 • 21619 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось, через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування. Про це кореспонденту УНН повідомило обізнане джерело у Верховній Раді України.

“Представники Народного фронту висунули низку вимог, серед яких пакетне голосування за кадрові питання. У НФ вимагають одночасно проголосувати за призначення їх представника Омбудсменом, це члени оновленого ЦВК та інше. Тобто, без виконання цих вимог голосування поки що не буде, і саме тому сьогодні не вистачає голосів. Але перемовини тривають”, — повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, Рада сьогодні планувала звільнити Гонтареву та розглянути питання про призначення на цю посаду Якова Смолія і законопроект про Вищий Антикорупційний суд.

Українські Національні Новини

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