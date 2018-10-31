Голландцы выпустили водку из тюльпанов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Голландский кинорежиссер и предприниматель Джорис Путман создал водку на основе луковиц тюльпанов и воды, передает УНН со ссылкой на geek.com.
Напиток получил название Tulip Vodka. Отмечается, что Путман экспериментировал над созданием водки несколько лет. Пробы проводились на небольшом ликеро-водочном заводе Clusius Craft Distillers, который принадлежит создателю напитка.
“Сейчас Tulip Vodka пользуется популярностью даже в ресторанах с мишленовскими звездами”, — пишет издание.
Всего в арсенале Tulip Vodka два вида напитков: Pure (295 евро) и Premium (48 евро). Для производства первой Путман использовал около 350 тюльпановых луковиц, для последней — около 40.
Напомним, украинская водка Medoff вошла в 10-ку самых популярных водочных брендов мира, продемонстрировав прирост продаж на 6%.