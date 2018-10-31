Голландці випустили горілку з тюльпанів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голландський кінорежисер і підприємець Джоріс Путман створив горілку на основі цибулин тюльпанів і води, передає УНН з посиланням на geek.com.
Напій отримав назву Tulip Vodka. Відзначається, що Путман експериментував над створенням горілки кілька років. Проби проводилися на невеликому лікеро-горілчаному заводі Clusius Craft Distillers, який належить творцеві напою.
"Зараз Tulip Vodka користується популярністю навіть в ресторанах з мішленівськими зірками", - пише видання.
Всього в арсеналі Tulip Vodka два види напоїв: Pure (295 євро) і Premium (48 євро). Для виробництва першої Путман використав близько 350 тюльпанових цибулин, для останньої - близько 40.
Нагадаємо, українська горілка Medoff увійшла в 10-ку найпопулярніших горілчаних брендів світу, продемонструвавши приріст продажів на 6%.