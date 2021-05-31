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Голкипер Пятов продлил контракт с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 28381 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Вратарь Андрей Пятов продолжит выступления в составе донецкого "Шахтера". Спортсмен заключил новое соглашение с клубом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Голкипер Пятов продлил контракт с "Шахтером"

Что известно

Пролонгированное соглашение будет действовать еще два года - до конца сезона-2022/23.

Детали

Пятов - самый опытный футболист в составе. Он выступает за команду с лета 2007 года, провел уже 14 сезонов и вместе с "Шахтером" стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота "Шахтера" сухими.

Дополнение

В Киеве задержали экс-звезду "Шахтера".

Украинские Национальные Новости

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