Голкипер "Александрии" получил звание лучшего футболиста тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов по экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
По итогам голосования победу одержал вратарь “Александрии” Олег Билык, опередивший полузащитников Андрея Тотовицкого (“Десна”) и Виктора Цыганкова (“Динамо”).
Состав экспертного совета составили: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Отметим также, что в номинации лучший тренер не было равных Виктору Скрипнику с “Зари”, который получил оценку 4,6 балла.
Дополнение
“Александрия” и “Заря” набрали по 14 очков в таблице и занимают 6 и 7 места.