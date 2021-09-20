Голкіпер "Олександрії" отримав звання найкращого футболіста туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців з експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру турніру, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув воротар "Олександрії" Олег Білик, який випередив півзахисників Андрія Тотовицького ("Десна") та Віктора Циганкова ("Динамо").
Склад експертної ради склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Відзначимо також, що у номінації найкращий тренер не було рівних Віктору Скрипнику із "Зорі", який отримав оцінку 4,6 бали.
Доповнення
"Олександрія" і "Зоря" набрали по 14 очок у таблиці та посідають 6 і 7 місця.