Голкіпер "Олександрії" отримав звання найкращого футболіста туру УПЛ

Деталі

За підсумком голосування перемогу здобув воротар "Олександрії" Олег Білик, який випередив півзахисників Андрія Тотовицького ("Десна") та Віктора Циганкова ("Динамо").

Склад експертної ради склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Відзначимо також, що у номінації найкращий тренер не було рівних Віктору Скрипнику із "Зорі", який отримав оцінку 4,6 бали.

Доповнення

"Олександрія" і "Зоря" набрали по 14 очок у таблиці та посідають 6 і 7 місця.