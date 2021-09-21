Голый мужчина грелся у Вечного огня в Одессе и оскорблял прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Одессе у памятника Неизвестному матросу голый мужчина грелся у Вечного огня и оскорблял прохожих.
Детали
Нарушителя заметили охранники КУ “Муниципальная стража”. На просьбы муниципалов мужчина реагировал агрессивно. Кроме того, он находился близко к огню и мог нанести себе вред. На место инцидента вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину уговорили отойти от Вечного огня. Ему выдали защитный костюм и передали медикам.
Напомним, два месяца назад в Одессе на Вечном огне отдыхающие жарили шашлыки.