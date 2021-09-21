Голий чоловік грівся біля Вічного вогню в Одесі та ображав перехожих

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Порушника помітили охоронці КУ “Муніципальна варта”. На прохання муніципалів чоловік реагував агресивно. Крім того, він перебував близько до вогню і міг завдати собі шкоди. На місце інциденту викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловіка умовили відійти від Вічного вогню. Йому видали захисний костюм і передали медикам.

Нагадаємо, два місяці тому в Одесі на Вічному вогні відпочиваючі смажили шашлики.