Голий чоловік грівся біля Вічного вогню в Одесі та ображав перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. В Одесі біля пам'ятника Невідомому матросу голий чоловік грівся біля Вічного вогню і ображав перехожих.
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Порушника помітили охоронці КУ “Муніципальна варта”. На прохання муніципалів чоловік реагував агресивно. Крім того, він перебував близько до вогню і міг завдати собі шкоди. На місце інциденту викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловіка умовили відійти від Вічного вогню. Йому видали захисний костюм і передали медикам.
Нагадаємо, два місяці тому в Одесі на Вічному вогні відпочиваючі смажили шашлики.