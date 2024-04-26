Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: подвиг ликвидаторов, последствия трагедии, попытки россиян вызвать новую техногенную катастрофу

Сегодня, 26 апреля, очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Во всем мире вспоминают события конца апреля 1986 года, чтят память ликвидаторов и людей, умерших от радиационного облучения, проводят мероприятия, чтобы не допустить подобных техногенных катастроф в будущем, пишет УНН.

Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества произошла 26 апреля 1986 года. В половине второго ночи, во время проведения эксперимента, из-за непрофессиональных действий персонала станции и особенностей конструкции реактора, раздались два мощных взрыва. Они полностью разрушили реактор четвертого энергоблока.

Взрыв повредил также стены и перекрытия машинного зала, внутри станции и на крыше возник пожар.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные, которые без каких-либо средств защиты и в условиях страшного радиационного фона бросились бороться с огнем.

Среди первых ликвидаторов 31 один человек умер в течение нескольких недель после аварии. 134 сотрудника ЧАЭС получили лучевую болезнь.

Власти СССР пытались скрыть масштабы катастрофы. О происшествии без подробностей населению сообщили лишь 28 апреля.

В ликвидации аварии и ее последствий принимали участие более 600 тысяч человек. По разным подсчетам более 25 тысяч из них умерли, а более 165 тысяч стали инвалидами.

При этом, невозможно установить количество людей, которые получили различные болезни, а также умерли из-за последствий этой техногенной катастрофы

Вокруг станции создали 30-тикилометровую зону отчуждения площадью более 2,5 тысяч километров.

В ноябре 1986 года на четвертым энергоблоком установили специальный саркофаг. В 2019 году его заменили на более современное и надежное укрытие.

15 декабря 2000 года ЧАЭС, как источник генерации электроэнергии, окончательно прекратила свою работу. Часть персонала все равно продолжила работу на станции, ведь необходимо было следить за состоянием саркофага и радиоактивными отходами.

Люди, которые находились на смене утром 24 февраля, стали заложниками российских оккупантов, которые ворвались на станцию.

Была информация, что россияне готовят теракт на станции, чтобы вызвать очередную техногенную катастрофу.

31 марта, осознав бессмысленность своего пребывания на ЧАЭС, российские солдаты ее покинули.