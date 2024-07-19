Министерство здравоохранения и службы экстренной помощи Израиля сообщили о перебоях в работе серверов и горячей линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министерство здравоохранения Израиля и службы экстренной помощи заявили, что их серверы и горячая линия испытывают перебои из-за технической неполадки.

Также сообщается, что центральный банк с заявил, что глобальный сбой в работе компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, привел к сбоям в работе банковской системы страны.

Между тем в Дании также заявляют, что автоматическая пожарная сигнализация работает с перебоями во всем Копенгагене.

Людям советуют звонить в службу спасения в случае возникновения пожара. По словам пожарной службы, проблема связана с глобальными IT-сбоями.

Дополнение

Чрезвычайно масштабный каскад сбоев от США до Азии произошел после того, как корпорация Microsoft Corp. сообщила о сбое в своих онлайн-сервисах, в частности в онлайн-службах Azure и 365. Некоторые из проблем были вызваны программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike.

Также авиакомпании American Airlines, United и Delta обратились в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой о глобальной остановке всех рейсов. Авиакомпании испытывали проблемы со связью.

В Украине в работе мобильного оператора Vodafone наблюдался сбой. Также среди прочего сообщалось о проблемах с Sense Bank и Monobank.