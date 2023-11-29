Главный дипломат Латвии и претендент на должность генсека НАТО заявил о необходимости четкого видения в отношении россии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии и кандидат на должность Генерального секретаря НАТО Кришьянис Каринш подчеркивает необходимость четкого видения в отношении россии и достижения консенсуса внутри Альянса на фоне увеличения расходов на оборону.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на высший пост в НАТО, заявил, что альянсу нужен лидер, который достигнет консенсуса, будет приверженцем увеличения расходов на оборону и будет иметь четкое видение того, как обращаться с россией. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Следующий министр должен иметь четкое видение будущей роли НАТО, как она собирается расширяться, как она будет работать, чтобы сдерживать россию,
Детали
Он также заявил, что важно не паниковать, признавая "очень реальную угрозу, которую представляет россия", и работать вместе, чтобы ее сдерживать.
Отмечается, что из-за войны россии против Украины, процесс назначения нового генерального секретаря стал очень политизированным. Эстония, Латвия, Литва и Польша заняли непоколебимую позицию в поддержку Украины, и поэтому одному из лидеров этих стран может быть трудно получить должность.
НАТО, вероятнее всего, назначит нового генерального секретаря на своем следующем саммите в Вашингтоне в июле.
Напомним
Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 28-29 ноября обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут первое министерское заседание Совета Украина-НАТО, с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники согласуют рекомендации по приоритетных реформ в Украине на пути к членству в НАТО.
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Главный дипломат Латвии и претендент на должность генсека НАТО заявил о необходимости четкого видения в отношении россии
Министр иностранных дел Латвии и кандидат на должность Генерального секретаря НАТО Кришьянис Каринш подчеркивает необходимость четкого видения в отношении россии и достижения консенсуса внутри Альянса на фоне увеличения расходов на оборону.
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