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Главный дипломат Латвии и претендент на должность генсека НАТО заявил о необходимости четкого видения в отношении россии

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 09:04  •  11945 просмотра

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Министр иностранных дел Латвии и кандидат на должность Генерального секретаря НАТО Кришьянис Каринш подчеркивает необходимость четкого видения в отношении россии и достижения консенсуса внутри Альянса на фоне увеличения расходов на оборону.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на высший пост в НАТО, заявил, что альянсу нужен лидер, который достигнет консенсуса, будет приверженцем увеличения расходов на оборону и будет иметь четкое видение того, как обращаться с россией. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Следующий министр должен иметь четкое видение будущей роли НАТО, как она собирается расширяться, как она будет работать, чтобы сдерживать россию,

- сказал Каринс.

Детали

Он также заявил, что важно не паниковать, признавая "очень реальную угрозу, которую представляет россия", и работать вместе, чтобы ее сдерживать.

Отмечается, что из-за войны россии против Украины, процесс назначения нового генерального секретаря стал очень политизированным. Эстония, Латвия, Литва и Польша заняли непоколебимую позицию в поддержку Украины, и поэтому одному из лидеров этих стран может быть трудно получить должность.

НАТО, вероятнее всего, назначит нового генерального секретаря на своем следующем саммите в Вашингтоне в июле.

Напомним

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 28-29 ноября обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут первое министерское заседание Совета Украина-НАТО, с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники согласуют рекомендации по приоритетных реформ в Украине на пути к членству в НАТО.

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Ольга Разгон

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