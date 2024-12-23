Глава НАТО назвал несправедливой критику Зеленского в адрес Шольца
Киев • УНН
Марк Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать канцлера Германии из-за отказа предоставить ракеты Taurus. Генсек НАТО считает такую критику несправедливой, хотя сам поддерживает предоставление ракет Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает неоправданной иногда резкую критику канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Владимира Зеленского на фоне отказа немецкого политика от предоставления ракет Taurus Украине, пишет Reuters со ссылкой на DPA, передает УНН.
Детали
Хотя Германия является жизненно важным союзником Украины, ее нерешительность в предоставлении крылатых ракет большой дальности Taurus вызывает разочарование в Киеве, отмечает Reuters.
«Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым», - цитирует агентство DPA слова Рютте, сказанные в понедельник в интервью.
Рютте также заявил, что он, в отличие от Шольца, выступает за поставку Украине крылатых ракет Taurus и не устанавливал бы ограничений на их использование.
«В общем, мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», - сказал Рютте, добавив, что не ему решать, что именно должны поставлять союзники.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus. На прошлой неделе он заявил, что недавние комментарии новоизбранного президента США Дональда Трампа о войне в Украине подкрепили его собственный непоколебимый отказ поставлять Киеву крылатые ракеты.