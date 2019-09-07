Глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству о попытках помешать Украине передать Цемаха РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту страны, передает nu.nl, передает УНН.
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
Прокуратура Нидерландов настаивала, чтобы Цемах оставался доступен для следователей, которые занимаются делом о крушении Boeing, пишет Блок. По его словам, в августе стало ясно, что Киев может передать Цемаха Москве, и “Нидерланды пошли еще дальше”. Как утверждает министр, Украине пришлось на некоторое время задержать процесс обмена, чтобы следователи могли снова допросить свидетеля.
Правительство Нидерландов “глубоко сожалеет” о том, что Цемаха передали России в рамках обмена, говорится в письме Блока. Кроме того, он раскритиковал “давление со стороны России”, которая, по его словам, настаивала, чтобы его включили в списки на обмен.
О том, что нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как он отправился в Россию, также сообщил и Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что из-за свидетеля по делу о сбитом Boeing процесс переговоров с Москвой мог сорваться.
Как писал УНН, Нидерланды требуют от России выдачи Цемах.