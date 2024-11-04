Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
Киев • УНН
Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев 4 ноября. Запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками и совместная пресс-конференция с министром иностранных дел Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев, пишет УНН со ссылкой на МИД ФРГ.
Детали
В программе визита, по предварительным данным, встречи с украинскими высшими должностными лицами, совместная пресс-конференция с главой МИД Украины Андреем Сибигой, пишет DW.
В Киев она прибыла рано утром, ее нынешний визит первоначально держался в секрете по соображениям безопасности.
"Вместе со многими партнерами со всего мира Германия твердо стоит на стороне Украины, - заявила германский министр по прибытию в Киев в начале визита солидарности, как указывается в сообщении МИД ФРГ. - Мы будем поддерживать украинцев до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру".
Дополнение
Это уже восьмой визит Бербок в Украину после начала полномасштабной войны, которая развязана Россией. Последний раз глава МИД ФРГ посетила Украину в мае 2024 года.