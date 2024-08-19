Глава МИД Дании поддержал использование Украиной датского оружия в рф

Дания допускает использование переданного Украине оружия бойцами ВСУ во время наступательной операции в Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Льогке Расмуссен, пишет DR, передает УНН.

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По словам Расмуссена, поддержка Украины со стороны Дании остается неизменной, несмотря на последние боевые действия на Курщине.

Самооборона вполне может предусматривать заход на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты атакующей стороны, то не полностью соответствует правилам войны - убежден датский министр.

Он также подчеркнул, что использование предоставленного Данией оружия на российской земле также не противоречит правилам.

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Вы не можете установить предел, что оружие может быть использовано только на украинской территории - объясняет министр.

Расмуссен также напомнил, что прежде всего рф оккупировала значительную часть украинской территории, а нынешнее украинское наступление является частью оборонительной операции.

Это оборонительная операция, которая имеет целью отрезать российские цепи поставок в российские воинские части на оккупированной украинской территории - отметил министр иностранных дел Дании.

Напомним

Заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер заявил, что США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России.