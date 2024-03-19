Самопровозглашенный глава Дымерской общины приговорен к 9 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Суд приговорил главу Дымерской ОТГ на Киевщине к 9 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В результате судебного процесса самопровозглашенного главу Дымерской Объединенной территориальной общины Киевской области приговорили к 9 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупантами.

Решение было принято в результате публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры, которые доказали вину мужчины в коллаборационистской деятельности и незаконном распространении информации о Вооруженных Силах Украины во время военного положения, согласно статьям 111-1 и 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Согласно прокурорам, осужденный активно сотрудничал с оккупантами после захвата города Дымер в Вышгородском районе Киевской области. Он добровольно принял предложение российских военных о сотрудничестве и предоставлял им информацию для ориентирования на местности.

В марте 2022 года оккупанты собрали местное население, и во время встречи с гражданами осужденный сообщил о своем новом назначении на должность главы Дымерской ОТГ. Он также дал интервью российским СМИ, в котором выражал свою лояльность оккупантам и призывал к сотрудничеству с ними.

В течение времени, когда занимал должность председателя ОТГ, осужденный активно пропагандировал идеи оккупантов, распространяя газеты с пропагандой вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Кроме того, он использовал свои полномочия для привлечения местного населения к незаконному сотрудничеству с оккупантами и предоставлял им информацию об участниках АТО, территориальной обороны и местных депутатах.

Следовательно, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, осужденному было запрещено занимать любые должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в организациях, предоставляющих публичные услуги, в течение следующих 15 лет после освобождения.

Добавим

Сейчас мужчина находится под стражей.

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