Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения

Глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа застряла в снежных сугробах на трассе Киев - Одесса, сообщает УНН.

Несмотря на запрет движения и имеющуюся информацию о перекрытии трассы Киев-Одесса народный депутат отправилась в направлении Одессы. Пять часов назад в своих сториз FB Пидласа постила фото своего путешествия с перекрытой трассы.

Напомним

Еще вчера стало известно о перекрытии трассы Киев-Одесса из-за стихии. До сих пор запрет движения по этой дороге не снят.

По данным спасателей, значительное количество транспорта застряло в сугробах со вчерашнего дня из-за игнорирования водителями предупреждения о стихии и запрета движения по трассам.

В частности, речь и об автобусе Стамбул-Одесса, который вчера застрял в снежной ловушке из-за самодеятельности водителя, который решил "объехать" запрещенный проезд, и в итоге вместе с людьми и детьми на полдня застрял посреди дороги. По данным ГСЧС, со вчерашнего дня спасатели вытащили таких 18 автобусов.