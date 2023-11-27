Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения
Киев • УНН
Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, оказалась в снежной ловушке на трассе Киев-Одесса. Дорога заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, многочисленные автомобили застряли после того, как водители проигнорировали предупреждения.
Глава бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа застряла в снежных сугробах на трассе Киев - Одесса, сообщает УНН.
Несмотря на запрет движения и имеющуюся информацию о перекрытии трассы Киев-Одесса народный депутат отправилась в направлении Одессы. Пять часов назад в своих сториз FB Пидласа постила фото своего путешествия с перекрытой трассы.
Напомним
Еще вчера стало известно о перекрытии трассы Киев-Одесса из-за стихии. До сих пор запрет движения по этой дороге не снят.
По данным спасателей, значительное количество транспорта застряло в сугробах со вчерашнего дня из-за игнорирования водителями предупреждения о стихии и запрета движения по трассам.
В частности, речь и об автобусе Стамбул-Одесса, который вчера застрял в снежной ловушке из-за самодеятельности водителя, который решил "объехать" запрещенный проезд, и в итоге вместе с людьми и детьми на полдня застрял посреди дороги. По данным ГСЧС, со вчерашнего дня спасатели вытащили таких 18 автобусов.
Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения
Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, оказалась в снежной ловушке на трассе Киев-Одесса. Дорога заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, многочисленные автомобили застряли после того, как водители проигнорировали предупреждения.
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