Гигантский "Мясной box" за 899 грн с бесплатной доставкой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Торговая марка "Бащинский" представила уникальное предложение во время карантина - гигантский "Мясной box" всего за 899 грн с бесплатной доставкой на дом, сообщает УНН.
Соответствующая информация обнародована на Facebook ТМ "Бащинский".
В боксе сразу 17 деликатесов:
- Колбаски "Баварские"
- Колбаски для жарки куриные
- Колбаски для жарки из свинины
- Колбаски "Chicken"
- Сосиски "МИНИ с куриным филе"
- Сосиски "Миники"
- Филе куриное "Аппетитное"
- Грудинка Украинская
- Шашлычки куриные с беконом и соусом "Пири-Пири-Дип"
- Сэндвич с балыком и морковью
- Колбаски "Kabanos Chicken"
- Филе "Chicken Fillet Slice"
- Бекон "Fry Bacon"
- Нагетсы с соусом пири-пири
- Котлета "по-киевски"
- Колбаски "Егерские"
- Колбаса "Салями итальянская"
- паштет
"И теперь главное: цена за эти 17 деликатесов - всего 899 гривен. Идеа-а-ально!
Заказать "Мясной box" можно по вот этой ссылке:
https://secure.wayforpay.com/payment/sa309f0001d4d", - сообщает ТМ "Бащинский".
Доставка действует пока только по Киеву (+7 км за городом).