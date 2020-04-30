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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 175647 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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Гігантський "М’ясний box" за 899 грн з безкоштовною доставкою додому

Київ • УНН

 • 19771 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Торгова марка "Бащинський" представила унікальну пропозицію під час карантину - гігантський "М’ясний box" всього за 899 грн з безкоштовною доставкою додому, повідомляє УНН.

Гігантський "М’ясний box" за 899 грн з безкоштовною доставкою додому

Відповідна інформація оприлюднена на Facebook ТМ "Бащинський".

У боксі одразу 17 делікатесів:

- Ковбаски "Баварські"
- Ковбаски для смаження курячі
- Ковбаски для смаження зі свинини
- Ковбаски "Chicken"
- Сосиски "МІНІ з курячим філе"
- Сосиски "Мініки"
- Фiле куряче "Апетитне"
- Грудинка Українська
- Шашлички курячі з беконом та соусом "Пірі-Пірі-Діп"
- Сендвіч з баликом та морквою
- Ковбаски "Kabanos Chicken"
- Філе "Chicken Fillet Slice"
- Бекон "Fry Bacon"
- Нагетси з соусом пірі-пірі
- Котлета "по-київськи"
- Ковбаски "Єгерськi"
- Ковбаса "Салямі італійська"
- паштет

"І тепер головне: ціна за ці 17 делікатесів — всього 899 гривень. Ідеа-а-ально!

Замовити "М'ясний box» можна за ось цим посиланням:

https://secure.wayforpay.com/payment/sa309f0001d4d", - повідомляє ТМ "Бащинський".

Доставка діє поки лише по Києву (+7 км за містом).

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