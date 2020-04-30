Гігантський "М’ясний box" за 899 грн з безкоштовною доставкою додому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Торгова марка "Бащинський" представила унікальну пропозицію під час карантину - гігантський "М’ясний box" всього за 899 грн з безкоштовною доставкою додому, повідомляє УНН.
Відповідна інформація оприлюднена на Facebook ТМ "Бащинський".
У боксі одразу 17 делікатесів:
- Ковбаски "Баварські"
- Ковбаски для смаження курячі
- Ковбаски для смаження зі свинини
- Ковбаски "Chicken"
- Сосиски "МІНІ з курячим філе"
- Сосиски "Мініки"
- Фiле куряче "Апетитне"
- Грудинка Українська
- Шашлички курячі з беконом та соусом "Пірі-Пірі-Діп"
- Сендвіч з баликом та морквою
- Ковбаски "Kabanos Chicken"
- Філе "Chicken Fillet Slice"
- Бекон "Fry Bacon"
- Нагетси з соусом пірі-пірі
- Котлета "по-київськи"
- Ковбаски "Єгерськi"
- Ковбаса "Салямі італійська"
- паштет
"І тепер головне: ціна за ці 17 делікатесів — всього 899 гривень. Ідеа-а-ально!
Замовити "М'ясний box» можна за ось цим посиланням:
https://secure.wayforpay.com/payment/sa309f0001d4d", - повідомляє ТМ "Бащинський".
Доставка діє поки лише по Києву (+7 км за містом).