Гибридная война или случайная трагедия? Что стоит за крушением самолета DHL в Литве

россия усилила свою кампанию гибридной войны с начала 2022 года, используя кибератаки, диверсии и другие средства влияния на страны Европейского Союза. На этом фоне катастрофа грузового самолета DHL в Литве, произошедшая в понедельник, вызывает серьезные опасения. Германия призвала к тщательному расследованию возможных причин трагедии. Об этом пишет Politico, передает УНН.

"Мы вместе с литовскими и испанскими партнерами должны серьезно рассмотреть вопрос, была ли это техническая авария, или еще один гибридный инцидент. Это подчеркивает, в какой нестабильной ситуации мы живем даже в самом центре Европы", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Бербок подчеркнула растущее число гибридных атак в Европе, направленных на население и критическую инфраструктуру. В частности, она упомянула о недавних повреждениях телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые, по словам должностных лиц, могли быть следствием диверсии. В то же время, по ее словам, Германия активно сотрудничает с Литвой в расследовании авиакатастрофы, чтобы выяснить ее истинные причины.

Литовские следователи пока не обнаружили признаков саботажа. Глава литовской полиции Арунас Паулаускас отметил, что катастрофа, вероятно, была вызвана технической неисправностью или человеческой ошибкой, но террористический акт исключать нельзя.

"Это одна из версий, которую мы будем тщательно проверять. Сбор доказательств может длиться неделю", - добавил он.

Напомним

Глава Национального центра кризисного управления Литвы Вилмантас Виткаускас заявлял, что авария самолета является несчастным случаем.

Расследование катастрофы в Вильнюсе продолжается.

Ранее

В этом году инциденты с DHL уже были связаны с возможными диверсиями. В частности, взрывное устройство, отправленное из Литвы, вызвало пожар на логистическом центре в Лейпциге. Западные спецслужбы тогда обвинили россию, а в Великобритании продолжается расследование каждого случая в Бирмингеме, где в июле вспыхнул пожар в DHL-депо.