GGBET стал официальным спонсором ФК "Полесье"

$41.820.04
49.410.42
ukenru
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
09:18 • 4296 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
08:30 • 16920 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 25995 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 25973 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 36388 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 60044 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
05:19 • 52526 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 57995 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 105251 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 74873 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
47%
749мм
Популярные новости
Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары2 июля, 01:42 • 31723 просмотра
В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами2 июля, 02:11 • 21159 просмотра
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 31463 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ2 июля, 03:45 • 31714 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 14807 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 60053 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 86233 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 97428 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 114085 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 170597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Алексей Чернышов
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Саудовская Аравия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 15372 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 30258 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 93926 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 116375 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 136987 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун
Х-101
Нью-Йорк Таймс

GGBET стал официальным спонсором ФК "Полесье"

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Не успел завершиться сезон УПЛ, как футбольные команды начали готовиться к новому. Один из этапов подготовки – подписание партнерств для клубов.

GGBET стал официальным спонсором ФК "Полесье"

Первыми о подписании заявили хоть и новые, но уже громкие имена в украинском спорте: букмекерский бренд GGBET и ФК "Полесье" (Житомир).

Сегодня два бренда анонсировали официальное партнерство. GGBET и "Полесье" запускают новую волну контента, интерактивов, спецпроектов и форматов, которые позволят каждому фанату быть ближе к любимой команде. От оффлайн событий до диджитала — каждый проект будет вдохновлять и мотивировать болельщиков объединяться вокруг команды волков, играющей для своих.

"Сейчас наш клуб находится в стадии трансформации: мы меняемся, растем, планируем, и именно в это время нам важно, кто рядом с нами. Партнерство с GGBET — это тот международный опыт и поддержка, в которых мы нуждаемся и готовы интегрировать в наше общее будущее и сотрудничество" — Александр Денисов, директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК "Полесье".

В GGBET также видят много перспектив в сотрудничестве с житомирским клубом: "Мы с вдохновением присоединяемся к партнёрству с ФК "Полесье". Это команда с характером, амбициями и преданными болельщиками. Житомирские волки — это об эмоциях, борьбе до конца. Наша задача – усилить эти ценности, создав качественные продукты для болельщиков. Уверены, что клуб достойно будет представлять Украину в еврокубках", — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

Уже в июле "Полесье" во главе с новым главным тренером клуба Русланом Ротанем и начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9