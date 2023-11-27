Германия выделит Украине 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети

Германия выделит 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе. Об этом посол Германии Мартин Егер сообщил в соцсети X, передает УНН.

"Основываясь на нашем долговременном партнерстве, Германия предоставляет Укрэнерго более 300 млн евро на ремонт и модернизацию энергосети", - сообщил Егер.

По словам посла, Укрэнерго является одним из основных бенефициаров нашего взноса в размере 200 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Вместе мы поддерживаем свет", - резюмировал Егер.