В правительстве Германии готовятся «ко всем возможным вариантам» окончания президентских выборов в США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

После того, как Джо Байден заявил о снятии своей кандидатуры, пока неясно, кто будет представлять на выборах Демократическую партию. Судя по всему, претенденткой от демократов станет Камала Харрис, однако официально об этом еще не сообщалось.

В правительстве Германии сообщили, что готовятся «ко всем возможным вариантам» результатов президентских выборов.

Канцлер Олаф Шольц, как отмечается, уже несколько раз встречался с Харрис.

Шольц, как сообщается, отзывается о ней как об «опытном и компетентном политике».

Дополнение

После того, как Джо Байден отказался от участия в президентской кампании и поддержал вице-президента Камалу Харрис, доноры Демократической партии успели всего за полдня передать более 27 млн долларов в пользу нового кандидата на президентский пост в США.

Reuters писало, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать избирателям, что его вероятная новая соперница, вице-президент Камала Харрис, приложила руку к двум проблемам, которые он будет использовать для победы в ноябре: иммиграции и стоимости жизни.