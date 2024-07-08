Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"

Германия готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах написал в X, передает УНН.

Детали

Немецкий чиновник провел телефонный разговор с главой Минздрава Украины Виктором Ляшко и заверил, что "примет больных детей, которые в этом нуждаются, в любое время". По его словам, за ними выедут уже в среду.

Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник - добавил немецкий министр.

Удар по "Охматдету": россияне назвали это "ответом" на атаки по объектам энергетики в рф

Напомним

Глава МВД Украины заявил, что количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.