Германия готова принять на лечение украинских детей после удара рф по "Охматдету"
Киев • УНН
Германия готова принимать и лечить больных украинских детей после атаки России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, которую министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах осудил как военное преступление Путина.
Германия готова взять на лечение украинских детей после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах написал в X, передает УНН.
Детали
Немецкий чиновник провел телефонный разговор с главой Минздрава Украины Виктором Ляшко и заверил, что "примет больных детей, которые в этом нуждаются, в любое время". По его словам, за ними выедут уже в среду.
Целенаправленным нападением на детскую больницу Путин в очередной раз показал, что он военный преступник
Удар по "Охматдету": россияне назвали это "ответом" на атаки по объектам энергетики в рф8 июля 2024, 11:17 • 51060 просмотров
Напомним
Глава МВД Украины заявил, что количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.