Герасимьюк решила уйти с должности замглавы Нацсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом она сообщила Радио Свобода, передает УНН.
Герасимьюк также предоставила изданию фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете “созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия”.
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“Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер”, - отмечает Герасимьюк.
Она подчеркивает, что “такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить — под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите”.
По информации СМИ, в Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.