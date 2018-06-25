Герасим’юк вирішила піти з посади заступниці голови Нацради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Ольга Герасим’юк просить звільнити її з посади заступниці голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це вона повідомила Радіо Свобода, передає УНН.
Герасим’юк також надала виданню фотокопію своєї заяви. У ній журналістка пише, що в Нацраді «створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацрада перенесла терміни вимкнення аналогового телерадіомовлення в Україні
«Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується. Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер», – зазначає Герасим’юк.
Вона підкреслює, що «така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту».
За інформацією ЗМІ, у Нацраді наразі офіційно не коментували заяву журналістки.