Генштаб: за сутки 119 боев на фронте, больше всего на Покровском направлении, шли возле Волчанска

На фронте за прошедшие сутки произошло 119 боев, больше всего - на Покровском направлении, на Харьковском направлении бои шли возле Волчанска и Глубокого, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 16 июля, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе, совершил 4323 обстрела, из них 139 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении в целом произошло 18 боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера составило пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска отбили восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Невского Луганской и Тернов Донецкой областей.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки Луганской области, Раздоловки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка и Пивничного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевки и Карловки, где враг 17 раз пытался захватить наши укрепления.

На Времовском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Страна-террорист несет значительные потери: 1110 человек личного состава, десятки единиц военной техники