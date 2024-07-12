За прошедшие сутки на фронте состоялось 120 боевых столкновений. Активнее всего враг в очередной раз штурмовал на Покровском направлении, где было отражено 41 атаку, 14 из которых у Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 12 июля, передает УНН.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросил более ста управляемых авиабомб, совершил 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия. Всего здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отбивали атаки в частности в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк, что в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло аж 14 боестолкновений - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг, по уточненной информации, шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времовском направлении, оккупанты совершили 11 штурмов наших позиций. Наиболее активно захватчики действовали неподалеку Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в сторону Гуляйполя. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения, в частности неподалеку Малой Токмачки, что в Запорожье.

На Приднепровском направленииоккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Дважды атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

Уменьшая боевой потенциал врага, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию РЭБ и район сосредоточения личного состава противника.

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