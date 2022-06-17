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Генштаб: враг пытался взять под полный контроль Богородичное, украинские воины успешно отразили штурм

Генштаб: враг пытался взять под полный контроль Богородичное, украинские воины успешно отразили штурм

Киев • УНН

 • 161369 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики беларусь сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Зоря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Кыселовка, Киселевка Покровское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

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