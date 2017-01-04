Генштаб систематизирует данные об офицерах запаса с высшим образованием - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что будет продолжен процесс качественного комплектования штатных офицерских должностей в Вооруженных силах Украины, в том числе за счет систематизации данных о наличии офицеров запаса, которые способны проходить службу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
По информации пресс-службы, начальник Генштаба определил как важный приоритет задачи из качественного комплектования офицерских должностей, как первичных, так и на уровне органов военного управления.
При этом, по его словам, должны использоваться все возможности, в частности, принятие офицеров запаса на офицерскую службу по контракту, использование курсов для ускоренной подготовки младших офицеров из числа сержантов, имеющих высшее образование. При этом система по отбору офицерских кадров должна быть направлена на обеспечение, в первую очередь, боевых частей.
"Нам необходимо систематизировать данные о наличии офицеров запаса, которые способны проходить службу. В частности, это касается людей, которые не служили, но имеют высшее образование и получили воинские звания офицеров запаса. Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", - сказал В.Муженко.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы нуждаются не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, но лучших специалистов, которые способны брать на себя ответственность и искать решения для сложных проблем, проявлять человечность в отношении к подчиненным.