Генштаб: ракетные войска поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Продолжаются триста шестые сутки русского широкомасштабного вторжения. Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В течение суток противник совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
На Слобожанском направлении артиллерийскам обстрелам подверглись районам Старицы, Огурцового, Волчанская и Редкодуба Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огненное поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и Берестово Харьковской области; Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении под огненное влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.
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