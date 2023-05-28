Генштаб: более 100 оккупантов дизертировали с занимаемых позиций, похитив военную технику

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения “шторм-z” российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Также, в районе Бахмута, дезертировали около 30 человек из чвк “вагнер”, которые также самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.