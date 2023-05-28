Генштаб: более 100 оккупантов дизертировали с занимаемых позиций, похитив военную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек из подразделения “шторм-z” российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции. Также, в районе Бахмута, дезертировали около 30 человек из чвк “вагнер”, которые также самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, пишет УНН.
Детали
Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области. В частности, российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Так, местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство, угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, предупреждает Генштаб.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 18 вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары в районах Кондратовки, Басовки, Могрицы, Мирополье и Славгорода Сумской области и Плетеневки и Волчанских Хуторов Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Демяновка, Мануховка Сумской области, а также Липцы, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Ягодное Харьковской области; Сергеевка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Спорное, Рай-Александровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки и в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.
Нанес авиационные удары в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.
Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.