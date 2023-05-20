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Генштаб: оккупанты осуществляют рейдовые мероприятия, с целью запугивания жителей на ВОТ

Киев • УНН

 • 509589 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Оккупанты осуществляют рейдовые мероприятия, с целью запугивания жителей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества.

В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и подомовые обходы. Проводят перепись населения и осуществляют психологическое давление, принуждая к паспортизации.

Также враг угрожает украинским гражданам, которые отказались от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных домов и отключением от электроэнергии", - отметили в Генштабе.

Дополнение

В Генштабе также сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка на Херсонщине, есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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