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Генштаб: оккупанты полностью вывели войска с территории Сумщины в рф

Киев • УНН

 • 136626 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в российскую федерацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы, 8 апреля, пишет УНН.

Генштаб: оккупанты полностью вывели войска с территории Сумщины в рф

Цитата

“Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области к российской федерации”, - сказано в сводке.

Детали

Так, по данным Генштаба, вооруженные силы российской федерации продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего Государства. В частности, на Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивание группировки войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. В Генштабе отмечают, что успеха не имеют.

На Южнобузкому направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, пытался осуществлять огневое воздействие с целью нанесения поражения подразделениям ВСУ в указанном районе, однако цели не достиг, отметили в ГШ.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать Харьков, осуществляет обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов крупного калибра.

Также в Генштабе сообщают о том, что враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, что понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. Так, по имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, которые были задействованы в войне, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих у которых истекли сроки контрактов до окончания так называемой “специальной военной операции”.

На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в частности ограбления квартир, похищения транспортных средств и задержания граждан Украины, сказано в сводке.

Сообщается, что оккупационная власть на временно оккупированной территории Донецкой области получила указания от российских кураторов относительно возвращения на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 года в Российскую Федерацию. Согласно указаниям местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/проживания после двух месяцев пребывания на территории России.

“Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника на всех направлениях, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки”, - добавили в Генштабе.

Ранее

Как писал УНН, по данным ГШ, российские оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

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