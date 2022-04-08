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Генштаб: окупанти повністю вивели війська з території Сумщини до рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до російської федерації. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 п’ятниці, 8 квітня, пише УНН.

Генштаб: окупанти повністю вивели війська з території Сумщини до рф

Цитата

“Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до російської федерації”, - сказано в зведенні.

Деталі

Так, за даними Генштабу, збройні сили російської федерації продовжують підготовку до наступу на сході нашої Держави. Зокрема, на Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ.

Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. У Генштабі зазначають, що успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам ЗСУ у зазначеному районі, однак мети не досяг, зазначили в ГШ.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Також у Генштабі повідомляють про те, що ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. Так, за наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої “спеціальної військової операції”.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України, сказано в зведенні.

Повідомляється, що окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до російської федерації. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території росії.

“Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки”, - додали в Генштабі.

Раніше

Як писав УНН, за даними ГШ, російські окупанти продовжують блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

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