Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 68 боевых столкновений

С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений, 17 штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки вблизи Липцов и Волчанска, где сейчас еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении начинались 13 боев. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Первомайского, Новосадового, Торского и Невского. Возле последнего враг был наиболее активным - провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов у Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спирного, Часового Яра и Андреевки. Всего произошло шесть боестолкновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григорьевке и Часовому Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отбиты.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи различных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили возле Калинового и Новогродовки. Где, к тому же, враг задействовал для ударов вертолеты Ка-52. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и в целом отбили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал КАБы по районам Александрополя и Галициновки.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении противник трижды штурмовал наши позиции возле Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.