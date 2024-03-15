Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений

В Генеральном штабе за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений, передает УНН со ссылкой на вечернее обращение.

"В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений. В общем, враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в результате российских террористических действий, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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