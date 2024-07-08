Генштаб: На фронте состоялся 141 бой. Силы обороны обезвредили самолет Су-25 и поразили две станции врага
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные обезвредили один российский самолет Су-25, уничтожили один пункт управления, одно средство ПВО, одну станцию связи и одну радиолокационную станцию, а также отбили 141 боевое столкновение на разных участках фронта.
На фронте за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак, а именно 52, было отражено на Покровском направлении. Силы обороны обезвредили один российский самолет Су-25, а также поразили, в частности, один пункт управления врага, средство ПВО, одну станцию связи и одну радиолокационную станцию. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 8 июля, передает УНН.
Детали
По уточненной информации Генштаба, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4000 обстрелов, в том числе 110 - с использованием реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов, одну станцию связи Р-441 "Ливень" и одну радиолокационную станцию "Противник-ГЭ".
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также наши воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и восемь единиц специальной техники.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. По состоянию на 8:00 ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражено три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северного и Торецка.
На Покровском направлении нашими защитниками отражено 52 штурмовые действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.
На Ореховском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения