Генштаб: из-за недостатка коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из россии для службы в оккупационной власти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Из-за незначительного количества коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Наблюдается также нехватка работников в различных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.
"Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же россии и временно оккупированного Крыма", - пишет Генштаб ВСУ.
Добавим
Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.