Генштаб: из-за недостатка коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из россии для службы в оккупационной власти

Детали

Наблюдается также нехватка работников в различных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

"Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же россии и временно оккупированного Крыма", - пишет Генштаб ВСУ.

Добавим

Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.