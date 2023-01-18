Генштаб: через нестачу колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з росії для служби в окупаційній владі

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Спостерігається також нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами.

"Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж росії та тимчасово окупованого Криму", - пише Генштаб ЗСУ.

Додамо

Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів.