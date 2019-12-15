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Генсек ООН разочарован результатами климатических переговоров в Мадриде

Генсек ООН разочарован результатами климатических переговоров в Мадриде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш прокомментировал климатические переговоры в Мадриде, известные как COP25, которые завершились 15 декабря. В своем Twitter он выразил разочарование тем, что двухнедельное событие завершилось без весомого результата, передает УНН.

“Я разочарован результатами COP25. Международное сообщество потеряло важную возможность показать сильнее стремление к смягчению, адаптации и финансирования противодействия климатической кризисе. Но мы не должны сдаваться, и я не сдамся”, — отметил он.

В следующей записи Гутерриш выразил “большую, чем когда-либо” решимость работать для того, чтобы в 2020 году “все страны взялись сделать то, что ученые говорят нам делать, чтобы достичь нейтральных углеродного следа в 2050 году и не более 1,5 градусов роста температуры”.

Климатические переговоры в Организации объединенных наций завершились 15 декабря. Участники из почти 200 стран приняли декларацию “Чили-Мадрид. Время действовать”, однако отложили принятие ключевых решений по урегулированию глобальных рынков углеродных квот на 2020 год.

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