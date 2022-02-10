Генсек НАТО в разговоре с Зеленским пообещал продолжать оказывать Киеву практическую и политическую помощь

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15 марта, 19:03 • 102897 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134653 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118693 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112566 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102224 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100176 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87637 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили наращивание российской мощи на границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Twitter генсека НАТО.

Цитата

“Поговорил с президентом Владимиром Зеленским о наращивании военной мощи России в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и идти по пути диалога, чтобы найти мирное решение”, - написал генсек.

Добавим

На следующей неделе министры обороны НАТО оценят варианты дальнейшего укрепления безопасности союзников, включая возможность размещения дополнительных боевых групп в юго-восточной части Альянса.

Как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов — права каждой страны выбирать свой собственный путь и способности НАТО защищать всех союзников.

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