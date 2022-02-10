Генсек НАТО у розмові з Зеленським пообіцяв продовжувати надавати Києву практичну та політичну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили нарощування російської потужності на кордоні з Україною, передає УНН з посиланням на Twitter генсека НАТО.
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“Поговорив з президентом Володимиром Зеленським про нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну і практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації і йти шляхом діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав генсек.
Додамо
Наступного тижня міністри оборони НАТО оцінять варіанти подальшого зміцнення безпеки союзників, включаючи можливість розміщення додаткових бойових груп в південно-східній частині Альянсу.
Як заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів — права кожної країни вибирати свій власний шлях і здатності НАТО захищати всіх союзників.
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