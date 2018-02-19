Генсек НАТО: Россия рискует развязать новую гонку ядерных вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия рискует развязать новую гонку ядерных вооружений в Европе. Об этом он заявил в интервью изданию Bild, передает УНН.
"Соединенные Штаты являются одной из сторон Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и Соединенные Штаты установили, что Россия нарушает договор, путем разработки и проведения испытаний новой крылатой ракеты средней дальности. Мы видим, что Россия модернизирует свои ядерные силы, и все активнее проводит учения с привлечением ядерных сил. Мы должны избегать новой гонки вооружений в Европе. Это вызывает большую озабоченность у всех союзников по НАТО", - отметил он.
При этом Генсек НАТО призвал Россию соблюдать Договор РСМД, а также прозрачность военных проектов и маневров.
Напомним, НАТО отслеживает размещение "Искандеров" в Калининградской области.