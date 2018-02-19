Генсек НАТО: Росія ризикує розв'язати нову гонку ядерних озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг вважає, що Росія ризикує розв'язати нову гонку ядерних озброєнь в Європі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild, передає УНН.
"Сполучені Штати є однією зі сторін Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), і Сполучені Штати встановили, що Росія порушує договір, шляхом розробки і проведення випробувань нової крилатої ракети середньої дальності. Ми бачимо, що Росія модернізує свої ядерні сили, і все активніше проводить навчання із залученням ядерних сил. Ми повинні уникати нової гонки озброєнь в Європі. Це викликає велику стурбованість у всіх союзників по НАТО", - зазначив він.
При цьому Генсек НАТО закликав Росію дотримуватися Договору РСМД, а також прозорості військових проектів і маневрів.
Нагадаємо, НАТО відстежує розміщення "Іскандерів" у Калінінградській області.