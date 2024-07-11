Генеральный секретарь НАТО Столтенберг ожидает, что Соединенные Штаты останутся сильным и преданным союзником НАТО независимо от результатов выборов в США, назвав три причины. Об этом он сказал во время пресс-конференции на полях саммит НАТО в Вашингтоне 9 июля, когда его спросили, опасны ли выборы для альянса на фоне того, что в прошлом экс-президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется, выступал с критикой относительно европейской обороны, пишет УНН.

Я ожидаю, что независимо от результатов выборов в США, США останутся сильным и верным союзником по НАТО - по трем причинам - сказал Столтенберг.

Во-первых, по его словам, "наличие сильного НАТО отвечает интересам безопасности США". "НАТО хорошо для Европы, но это также хорошо и для Соединенных Штатов. Это делает Соединенные Штаты сильнее и безопаснее, потому что в НАТО Соединенные Штаты имеют то, чего нет ни у одного другого союзника... нет ни у одной другой большой державы. А это более 30 друзей и союзников. россия этого не имеет, Китай этого не имеет. У Соединенных Штатов есть НАТО, [оно] делает Соединенные Штаты сильнее", - указал Генсек.

"Вторая причина, по которой я считаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником, заключается в том, что они имеют широкую поддержку НАТО от обеих партий в Соединенных Штатах", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что новые опросы общественного мнения продемонстрировали широкую поддержку НАТО среди избирателей США, а также в Конгрессе США.

"И в-третьих, основная критика НАТО со стороны бывшего президента Трампа, а также со стороны других лиц на самом деле направлена не только против НАТО. Она была направлена против того, что союзники НАТО не тратили достаточно средств на НАТО. И это действительно изменилось. За последние два года мы стали свидетелями резкого увеличения расходов на оборону в Европе и Канаде. И рекордно большое количество стран НАТО в это время достигает цели расходов в 2%, а те страны НАТО, которые еще не достигли цели, имеют четкие планы вскоре достичь уровня 2%", - сказал Столтенберг.

"Итак, по этим причинам - интерес безопасности США заключается в том, чтобы иметь сильный НАТО, мощную двухпартийную поддержку, и то, что европейские союзники усиливают усилия, инвестируют больше - я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником независимо от результатов выборов", - подытожил Генсек НАТО.

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